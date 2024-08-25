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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:28

Площадь природного пожара в Крыму увеличилась до 45 га

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Площадь природного пожара в Крыму выросла до 45 гектаров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Площадь пожара в Крыму увеличилась до 45 га. На отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар. К тушению привлечены более 380 специалистов и 105 единиц техники, в том числе 2 вертолета Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.

Ранее площадь пожара в районе горы Тепе-Оба под Феодосией, по данным МЧС России, составляла 15 га. Министерство сообщало об эвакуации жителей двух садовых кооперативов.

МЧС России Крым природный пожар
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