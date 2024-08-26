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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 18:05

Площадь ландшафтного пожара под Феодосией выросла до 150 га

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В городском округе Феодосия площадь ландшафтного пожара рядом с горой Тепе-Оба у поселка Орджоникидзе распространился уже на территории 150 га, сообщает МЧС России.

Пожарные не допустили распространения огня на село Южное.

В крымском главке МЧС сообщили, что пожар тушат 470 специалистов и более 100 единиц техники. Им мешает сильный порывистый ветер со скоростью 13 м/с, который увеличивает скорость распространения огня. В управлении добавили, что на отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по автодороге Феодосия-Орджоникидзе перекрыто на участке протяженностью 6 км до окончания тушения пожара у горы Тепе-Оба.

В воскресенье в 23:00 площадь пожара составляла 45 га, в понедельник утром она увеличилась до 75 га.

В воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пожар в горнолесной местности под Феодосией привел к эвакуации ста человек из СНТ "Рассвет", при этом большинство жителей уехали в поселок Орджоникидзе. В пункты временного размещения, развернутые в соседнем поселке Коктебель, никто не обращался.

Феодосия Орджоникидзе Тепе-Оба МЧС Крым
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