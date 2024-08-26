Саратовский аэропорт временно закрыт после атаки дронов

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Временные ограничения введены в аэропорту Саратова "Гагарин" после атаки беспилотников, сообщает пресс-служба аэропорта.

"В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту "Гагарин" введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. На вылет задерживается рейс авиакомпании "Россия" FV-6490 в Москву (аэропорт Шереметьево)", - говорится в пресс-релизе.

Актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов размещается на онлайн табло, а также на сайте аэропорта в разделе "Табло рейсов", отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось об атаке БПЛА на два города области - Саратов и Энгельс. В результате атаки пострадали несколько человек.