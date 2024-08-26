Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 22:35

Саратовский аэропорт временно закрыт после атаки дронов

Саратовский аэропорт временно закрыт после атаки дронов
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Временные ограничения введены в аэропорту Саратова "Гагарин" после атаки беспилотников, сообщает пресс-служба аэропорта.

"В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту "Гагарин" введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. На вылет задерживается рейс авиакомпании "Россия" FV-6490 в Москву (аэропорт Шереметьево)", - говорится в пресс-релизе.

Актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов размещается на онлайн табло, а также на сайте аэропорта в разделе "Табло рейсов", отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось об атаке БПЛА на два города области - Саратов и Энгельс. В результате атаки пострадали несколько человек.

Саратов аэропорт Гагарин закрытие
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Энгельсе в результате атаки БПЛА поврежден многоэтажный дом, пострадавших нет

Над семью регионами РФ за ночь нейтрализовано 20 украинских беспилотников

Несколько человек пострадали после атаки БПЛА в Саратове

Обломки БПЛА упали на жилые дома в Саратове и Энгельсе

Что произошло за день: воскресенье, 25 августа

Потребление газа в России обновило абсолютный летний максимум

Потребление газа в России обновило абсолютный летний максимум
Задержание Павла Дурова во Франции

Слуцкий намерен обсудить задержание Дурова с Марин Ле Пен

Эвакуированные под Воронежем жители начинают возвращаться в свои дома

Путин заслушал доклады командующих, решающих задачи в приграничной зоне с Украиной

Умер главный конструктор ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });