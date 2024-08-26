Песков заявил, что встречи Путина с Дуровым в Баку не было

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не встречался в ходе визита в Баку с основателем мессенджера Telegram Павлов Дуровым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет (не состоялась встреча - ИФ)", - сказал Песков журналистам.

Путин посетил Баку с государственным визитом 18-19 августа. По утверждению некоторых СМИ, со стороны Дурова поступило предложение о встрече с российским лидером в ходе визита, от которого тот отказался.

В Кремле пока не знают, в чем конкретно обвиняется задержанный во Франции основатель Telegram Павел Дуров, считают преждевременным делать заявления на этот счет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы пока не знаем, в чем конкретно обвиняется Дуров, мы не слышали пока никаких официальных заявлений на этот счет. И перед тем, как что-то говорить, нужно дождаться прояснения ситуации: что же именно пытаются инкриминировать Дурову. Без этого, наверное, было бы неправильно делать какие-то заявления", - сказал Песков журналистам.

Он еще раз предложил дождаться, "когда обвинения будут озвучены, если они будут озвучены, если до этого дойдет". "А после этого можно будет делать какие-то предварительные выводы", - сказал Песков.

По информации французских СМИ, 24 августа Дуров был задержан в Париже по прилете из Баку. Суть претензий к бизнесмену до настоящего времени неизвестна.

По данным телеканала TF1, задержание связано с предварительным расследованием, проводимым во Франции по поводу созданного Дуровым мессенджера Telegram. Французские следователи полагают, что отсутствие модерации и недостаточное сотрудничество администрации мессенджера с властями страны осложняет борьбу с наркоторговлей, отмыванием денег, мошенничеством и другими правонарушениями.