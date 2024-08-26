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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 18:05

Franceinfo сообщило о продлении ареста Дурова для допросов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Задержанный для допроса 24 августа в аэропорту Ле-Бурже предприниматель Павел Дуров в понедельник остается под стражей во Франции, сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на источник, близкий к следствию. По ее сведениям, в совокупности срок ареста может быть продлен до четырех суток.

По данным Franceinfo, следователи подтвердили, что подозревают Дурова в том, что он не принимал мер против использования преступными группировками его мессенджера Telegram, не реагировал на запросы правоохранительных органов и недостаточно модерировал контент.

Дуров был объявлен в розыск на основании предварительного расследования Управления полиции Ofmin, которое занимается преступлениями против несовершеннолетних, теперь дело передано в подразделение жандармерии по преступлениям в киберпространстве и управление по борьбе с мошенничеством, сообщает Franceinfo.

Глава Ofmin Жан-Мишель Берниго написал в соцсетях, что, по мнению следователей, правила работы Telegram мешают борьбе против педофилии во Франции.

"Центральное место в этом деле занимает отсутствие как модерации в мессенджере, так и сотрудничества (с правоохранительными органами - ИФ) (...). В частности, это касается и преступлений сексуального характера, совершаемых в отношении несовершеннолетних", - подчеркнул он.

По данным телеканала TF1, французские следователи полагают, что отсутствие модерации и недостаточное сотрудничество администрации мессенджера с властями страны осложняет борьбу с наркоторговлей, отмыванием денег, мошенничеством и другими преступлениями.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в деле Дурова нет политической подоплеки.

Хроника 25 – 26 августа 2024 годаЗадержание Павла Дурова во Франции
Павел Дуров Эммануэль Макрон Франция Ле-Бурже Ofmin
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