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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 19:40

Что произошло за день: понедельник, 26 августа

Пожар на Омском НПЗ, сообщение Минобороны РФ об ударе по электроподстанциям на Украине, возможный срок задержания Павла Дурова

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Один человек погиб при пожаре на Омском НПЗ, есть пострадавшие. Огонь уже локализован. Возбуждено уголовное дело. На заводе сообщили, что ЧП не повлияет на производственную программу.

- Российские военные сообщили о массированном ударе по электроподстанциям и газокомпрессорным станциям в 12 областях Украины.

- В Саратове в результате атаки дронов поврежден фасад на трех этажах ЖК. Две семьи временно размещены в гостинице, одна из пострадавших остается в больнице.

- Павел Дуров может оставаться под стражей до 28 августа, сообщила прокуратура Парижа. Задержание основателя Telegram не имеет политической подоплеки, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник отправится на Курскую АЭС.

- В Рособрнадзор поступили 67 жалоб на отказ в зачислении детей в 10-й класс после сдачи экзаменов. Минпросвещения РФ сообщило, что держит ситуацию на контроле. Ранее "Коммерсантъ" писал, что в нескольких регионах РФ дети не смогли сдать экзамены в профильные классы, а общеобразовательных не осталось.

- Умер экс-наставник сборной Англии Свен-Ёран Эрикссон, он страдал от рака.

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