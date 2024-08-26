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Семь человек госпитализированы в результате пожара на Омском НПЗ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Семь человек госпитализированы в результате пожара на Омском НПЗ, сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Виталий Хоценко.

Глава региона сообщил, что "на данный момент работа пожарных команд продолжается".

"По уточненным данным, в результате инцидента госпитализированы семь человек. Все доставлены в БСМП-1. На месте работает министр здравоохранения Омской области Дмитрий Анатольевич Маркелов", - добавил он.

"С каждым пострадавшим работают врачи, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое", - пишет Хоценко.

В пресс-службе ОНПЗ добавили: "Пострадавшие при возгорании на ОНПЗ получат необходимую помощь. Сотрудники застрахованы по корпоративной программе добровольного медицинского страхования и программе страхования жизни и здоровья".

Омский НПЗ "Газпром нефти" обеспечивает нефтепродуктами внутренний российский рынок, поставки с завода также идут в Казахстан. Производственные мощности - почти 23 млн тонн нефти и конденсата.

В понедельник на заводе произошло возгорание.

Виталий Хоценко Омский НПЗ Омская область
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