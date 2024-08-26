На Омском НПЗ загорелось технологическое оборудование

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - На Омском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание, его локализуют автоматика и пожарные, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе завода.

"Возгорание на Омском НПЗ под контролем. Автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание", - сообщили на заводе.

"Предприятие работает в штатном режиме. Двум пострадавшим оказана помощь на месте", - добавили на заводе.

Причины инцидента уточняются, написал в своем канале губернатор Омской области.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС России предварительно оценила, что площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. На ликвидацию возгорания выехали семь единиц техники и 27 человек личного состава.

Омский НПЗ "Газпром нефти" обеспечивает нефтепродуктами внутренний российский рынок, поставки с завода также идут в Казахстан. Производственные мощности - 21,6 млн тонн нефти в год и 1,2 млн тонн стабильного газового конденсата. Глубина переработки на предприятии достигает 100%, выход светлых нефтепродуктов - более 80%.