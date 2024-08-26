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Возгорание на Омском НПЗ полностью локализовано

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе полностью локализовано, сообщила пресс-служба завода журналистам.

Предприятие работает в штатном режиме, добавили там.

"Возгорание технологического оборудования на Омском НПЗ не повлияет на его производственную программу, план по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей предприятия" - заверили на заводе.

Омский НПЗ "Газпром нефти" обеспечивает нефтепродуктами внутренний российский рынок, поставки с завода также идут в Казахстан. Производственные мощности - почти 23 млн тонн нефти и конденсата.

По предварительным данным СКР, 26 августа днем автоматическая система безопасности завода зафиксировала возгорание технологического оборудования. Семь человек госпитализированы в результате пожара, сообщил в губернатор области Виталий Хоценко.

Омский НПЗ
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