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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 12:32

Более 10 квартир повреждены в высотке Саратова после атаки БПЛА

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В пострадавшем от атаки беспилотника многоэтажном доме в районе Славянской площади в Саратове получили повреждения 11 квартир, сообщила глава города Лада Мокроусова в своем телеграм-канале в понедельник.

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"По информации на данный момент, всего пострадали 11 квартир. Несущие конструкции предварительно не пострадали. Восстановлено электроснабжение и водоснабжение здания. Запущены в работу два лифта из четырех. Выполняется демонтаж свисающих конструкций, уборка прилегающей территории", - написала Мокроусова.

По ее словам, специалисты экстренных служб разрешили жильцам доступ в квартиры.

Ранее со ссылкой на главу региона сообщалось об атаке БПЛА на два города области - Саратов и Энгельс, пострадали несколько человек.

Саратов
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