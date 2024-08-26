Минпросвещения РФ держит на контроле случаи отказа в поступлении в 10-й класс

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ сообщило, что держит на контроле вопросы, связанные с переходом школьников в следующие классы.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ведомства, "каждый спорный случай рассматривается отдельно - прежде всего по ним принимаются решения в интересах ребенка".

"Отметим, что правила индивидуального отбора в следующий класс, включая 10-е классы, определяют сами образовательные организации", - сказали в министерстве, комментируя ситуацию с поступлением школьников в 10-е классы.

В ведомстве уточнили, что для поступления в 10-й класс школьнику необходимо получить аттестат об основном общем образовании.

Ранее в издании "Коммерсантъ" появилась информация о том, что в нескольких регионах РФ родители столкнулись с невозможностью зачислить своих детей в 10-е классы школы, так как ученики не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы, а общеобразовательных в школах просто не осталось. Проблема, как утверждает издание, возникла из-за нового государственного образовательного стандарта, давшего школам возможность проводить отбор по собственным критериям во все десятые классы.

В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил журналистам, что в ведомство поступило 67 жалоб от родителей выпускников 9-х классов из-за отказа в зачислении в 10 класс после сдачи экзаменов, данный вопрос решается.