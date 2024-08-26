Рособрнадзор подтвердил получение десятков жалоб на отказ в зачислении в 10-е классы

Говоря о причинах сложившейся ситуации, глава ведомства отметил, что они "многогранны"

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Рособрнадзор поступили 67 жалоб от родителей выпускников 9-х классов из-за отказа в зачислении в 10 класс после сдачи экзаменов, этот вопрос решается, сообщил журналистам глава ведомства Анзор Музаев.

"В Рособрнадзор поступило 67 заявлений из субъектов Федерации, почти половина это была Москва. Мы на прошлой неделе встречались с вице-премьером, курирующим вопросы образования и в Москве этот вопрос решен, он был до последнего, в Москве до 20-х чисел августа стоял вопрос о 1 800 выпускниках. Все они, по заверению Москвы, 23 августа должны были быть зачислены в свои школы", - сказал Музаев журналистам, комментируя ситуацию с отказом в зачисление выпускников девятых классов в десятый класс.

Пока у ведомства нет данных, попали ли обратившиеся в Рособрнадзор выпускники девятых классов в число учеников, зачисленных в школы.

"По остальным жалобам, по всем субъектам, там нет концентрации (по количеству жалоб в каждом отдельном регионе - ИФ), тоже отдельно отработка идет", - сказал чиновник.

Говоря о причинах сложившейся ситуации, Музаев отметил, что они "многогранны".

"Я думаю, с этим вопросом надо обращаться и к регионам, где возникают такие вопросы, и к отдельно взятым школам. Законом прописано наличие универсальных классов. Часто эта ситуация возникает там, где по какой-то причине школа пытается этот класс не открывать", - добавил он.

"Коммерсантъ" 26 августа сообщил, что в нескольких регионах семьи столкнулись с невозможностью зачислить своих детей в десятые классы школы, так как ученики не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы, а общеобразовательных классов в их школах просто не осталось. Проблема, как утверждает издание, возникла из-за нового государственного образовательного стандарта, давшего школам возможность проводить отбор по собственным критериям во все десятые классы.