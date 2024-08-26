Основатель группы "Открытие" Беляев стал фигурантом дела о мошенничестве

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте основателя и бывшего бенефициара "Открытие холдинга" Вадима Беляева по уголовному делу о мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Следствие просит суд арестовать Беляева на два месяца с момента его задержания на территории России либо экстрадиции в Россию.

Беляеву, как следует из данных базы суда, вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК).

Также следствие заявило ходатайство об аресте бывшего замгендиректора "Открытие холдинга" Михаила Назарычева.

Уголовное дело находится в производстве следствия МВД.

По данным СМИ, Беляев сейчас находится за границей и живет под фамилией Вольфсон. В 2024 году появилась информация о том, что он стал фигурантом расследования, связанного с обходом санкций в США.

Ранее в России по уголовному делу о растрате 34 млрд рублей банка "Открытие" по ходатайству Следственного комитета были заочно арестованы бывший глава кредитной организации Евгений Данкевич и бизнесмен Борис Минц.

"Открытие холдинг" до 2017 года был одной из крупнейших финансовых групп в России, но в августе того года ЦБ начал процедуру санации его основного актива - банка "ФК Открытие". Вместе с этой кредитной организацией под контроль ЦБ перешел и банк "Траст", санацией которого занимался "ФК Открытие".

Холдинг передал кредиторам практически все свои активы, однако этого оказалось недостаточно для полного исполнения обязательств.

В конце декабря 2022 года ВТБ получил группу банка "Открытие" без ее требований к бывшим бенефициарам "ФК Открытие", Бинбанка и компании "РГС-Активы", их выкупил банк "Траст".

В июле 2022 года арбитражный суд признал "Открытие холдинг" банкротом. Процедура банкротства в настоящее время продлена до 14 февраля 2025 года.