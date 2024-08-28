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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:38

Основателя группы "Открытие" Беляева заочно арестовали по делу о мошенничестве

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал основателя и бывшего бенефициара "Открытие холдинга" Вадима Беляева по делу о мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в среду в суде.

Беляеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Беляеву вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он объявлен в международный розыск.

Как сообщалось, следствие также заявило ходатайство об аресте бывшего замгендиректора "Открытие холдинга" Михаила Назарычева. Оно будет рассмотрено позднее.

Уголовное дело находится в производстве следствия МВД.

По данным СМИ, Беляев сейчас находится за границей, где проживет под фамилией Вольфсон. В 2024 году появилась информация о том, что он стал фигурантом расследования, связанного с обходом санкций в США.

Ранее в РФ в рамках уголовного дела о растрате 34 млрд руб. банка "Открытие" по ходатайству Следственного комитета были арестованы экс-глава кредитной организации Евгений Данкевич и бизнесмен Борис Минц.

"Открытие холдинг" до 2017 года был одной из крупнейших финансовых групп в РФ, но в августе того года ЦБ начал процедуру санации его основного актива - банка "ФК Открытие". Вместе с этой кредитной организацией под контроль ЦБ перешел и банк "Траст", санацией которого занимался "ФК Открытие".

Холдинг передал кредиторам практически все свои активы, однако этого оказалось недостаточно для полного исполнения обязательств.

В конце декабря 2022 года ВТБ получил группу банка "Открытие" без ее требований к бывшим бенефициарам "ФК Открытие", Бинбанка и компании "РГС-Активы", их выкупил банк "Траст".

В июле 2022 года арбитражный суд признал "Открытие холдинг" банкротом. Процедура банкротства продлена до 14 февраля 2025 года.

Открытие Вадим Беляев
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