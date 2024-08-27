Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 03:05

Суд попросили заочно арестовать бывших топ-менеджеров "Роснано" по делу о растрате

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы зарегистрировал ходатайства следствия о заочном аресте бывшего заместителя председателя правления корпорации "Роснано" Олега Киселева и бывшего генерального директора дочерней компании корпорации - "Роснано Капитал" Ирины Рапопорт по уголовному делу об особо крупной растрате, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Соответствующие ходатайства поступили и назначены судом к рассмотрению во вторник.

Согласно картотеке суда, обоим фигурантам вменяется особо крупная растрата.

Дело находится в производстве следствия МВД.

Как сообщил в апреле депутат Госдумы Александр Хинштейн, по версии следствия, Киселев, Рапопорт и несколько других бывших топ-менеджеров "Роснано" участвовали в схеме по хищению 1,676 млрд рублей в 2012-2015 годах через кипрский фонд и банк "Пересвет".

МВД Роснано Ирина Рапопорт Олег Киселев Мещанский суд Пересвет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Задержание Павла Дурова во Франции

Песков ждет серьезных доказательств предъявленных Дурову обвинений

Гладков назвал обстановку в Белгородской области сложной, но контролируемой

Суд в Москве передал государству имущество экс-депутата Думы Сопчука на 41 млрд рублей

Суд в Москве передал государству имущество экс-депутата Думы Сопчука на 41 млрд рублей

Почта России сделала бесплатными посылки в Курскую и Белгородскую области

Почта России сделала бесплатными посылки в Курскую и Белгородскую области

ФСБ возбудила дела всего на семь иностранных журналистов, работавших в Судже

Россия отправила в КНДР 24 орловских рысака

Лес на площади более 375 тыс. гектаров горит в Якутии

Лес на площади более 375 тыс. гектаров горит в Якутии

Мишустин сменил двух заместителей министра просвещения

Что произошло за день: понедельник, 26 августа

Умер второй пострадавший при пожаре на заводе в Стерлитамаке

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });