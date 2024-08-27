Суд попросили заочно арестовать бывших топ-менеджеров "Роснано" по делу о растрате

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы зарегистрировал ходатайства следствия о заочном аресте бывшего заместителя председателя правления корпорации "Роснано" Олега Киселева и бывшего генерального директора дочерней компании корпорации - "Роснано Капитал" Ирины Рапопорт по уголовному делу об особо крупной растрате, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Соответствующие ходатайства поступили и назначены судом к рассмотрению во вторник.

Согласно картотеке суда, обоим фигурантам вменяется особо крупная растрата.

Дело находится в производстве следствия МВД.

Как сообщил в апреле депутат Госдумы Александр Хинштейн, по версии следствия, Киселев, Рапопорт и несколько других бывших топ-менеджеров "Роснано" участвовали в схеме по хищению 1,676 млрд рублей в 2012-2015 годах через кипрский фонд и банк "Пересвет".