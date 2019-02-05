ВС дал шанс "Пересвету" избежать выплаты более 1 млрд руб. вкладчику категории "люкс"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ отправил на новое рассмотрение более чем миллиардный спор банка "Пересвет" с Владимиром Хлебниковым, десятилетие назад возглавлявшим ОГК-1, а позднее руководившим проектной компанией "Роснано" и структурой "Ростеха". Ранее Мосгорсуд счел, что банк должен был вернуть ему 6,88 млн евро и $12,16 млн, которые Хлебников решил забрать спустя три дня после назначения в "Пересвет" временной администрации и введения моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Свое определение судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ вынесла по жалобе "Пересвета", который в настоящий момент находится под санацией Всероссийского банка развития регионов (ВБРР, подконтролен НК "Роснефть"). Документ опубликован в картотеке дел.

Спор между банком и Хлебниковым возник осенью 2016 года из-за того, что "Пересвет" отказался выдавать ему 6,88 млн евро и $12,16 млн со вкладов "Люкс", открытых в октябре 2015 года на 36 месяцев. Расторгнуть договоры банковского вклада Хлебников попытался досрочно - через три дня после того, как 21 октября 2016 года Банк России назначил в "Пересвет" временную администрацию и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Разбирательство идет в двух плоскостях: уголовной и гражданской. Хлебников добился возбуждения уголовного дела по факту хищения его средств. В марте 2017 года он признан потерпевшим, а 5 декабря 2017 года бывший президент "Пересвета" Александр Швец, покинувший Россию, стал обвиняемым и был объявлен в розыск, говорится в материалах дела.

В судебной тяжбе с банком изначально Хлебников проиграл - Гагаринский райсуд Москвы в октябре 2017 года отклонил его иск и по требованию "Пересвета" признал договоры о вкладах незаключенными. Опираясь на показания свидетелей, суд пришел к выводу об отсутствии доказательств внесения клиентом денег на счет.

Сотрудница валютной кассы, согласно материалам дела, говорила, что подписывала приходные и расходные кассовые ордера по указанию руководства, но деньги не принимала и не выдавала. "Когда в банке была недостача, то президент банка заставлял подтверждать ордера для баланса, от клиентов оформлялись ордера. Руководство банка давало распоряжение по оформлению документов без внесения денежных средств, в этом случае президент писал расписку, что он должен в кассу банка определенную сумму, после оформления расходно-кассовых ордеров расписки уничтожались", - приводятся в материалах дела показания руководителя кассового узла "Пересвета".

Затем, ко времени рассмотрения дела в Мосгорсуде, банк изменил свою позицию. "В апелляционной инстанции представители "Пересвета" факт заключения договоров не оспаривали, указывая, что 25 января 2016 года истцу в полном объеме были выданы вклады с причитающимися по ним процентами", - говорится в материалах дела.

Но теперь манипуляции с ордерами сыграли против банка. На расходных ордерах, которые должны были свидетельствовать о получении денег Хлебниковым, не было ни его подписи, ни подписи должностных лиц банка. В результате Мосгорсуд с решением первой инстанции не согласился и в мае 2018 года по большей части удовлетворил требования Хлебникова, отклонив иск банка о признании договоров вклада незаключенными. В пользу клиента банка было взыскано 6,88 млн евро и $12,16 млн по курсу на день исполнения решения (порядка 1,24 млрд рублей - ИФ).

Однако ВС РФ, куда пожаловался "Пересвет", пришел к выводу об ошибочности решения Мосгорсуда. Кассация констатировала, что нижестоящие суды не установили "действительные правоотношения сторон" и не дали оценку всем доказательствам. Мосгорсуд сослался только на отсутствие правильно оформленного расходного кассового ордера, говорится в определении ВС РФ, но "в практике взаимоотношений сторон кассовые документы банка фактически не отражали существа проводимых операций".

ВС РФ счел доводы "Пересвета" достаточными для отмены решения суда в пользу клиента и отправки дела на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

Трудности "Пересвета"

Основным акционером "Пересвета" до лета 2017 года была Русская православная церковь. Осенью 2016 года банк столкнулся со сложностями и не смог исполнять свои обязательства перед кредиторами. Банк России связывал проблемы "Пересвета" с принимаемыми банком высокими рисками в рамках активного кредитования проектов в строительной отрасли, переживавшей серьезное падение спроса. По итогам проверки ЦБ РФ в "Пересвете" был выявлен дисбаланс между справедливой стоимостью активов и обязательств в размере 103,6 млрд рублей.

В апреле 2017 года Банк России принял решение санировать "Пересвет" с применением механизма bail-in (конвертации обязательств банка в его капитал - ИФ). Инвестором был выбран ВБРР, на эти цели он получил от Банка России кредит 93,1 млрд рублей.

При санации новая администрация банка выявила хищение 330 млн рублей с помощью кредитов через ООО "Атром", входившее в группу компаний "Пересвет-Инвест". По делу был арестован совладелец и гендиректор "Пересвет-Инвеста" Олег Пронин. Он состоял в дружеских отношениях с Швецом, что, по мнению банка, способствовало выдаче ряда необеспеченных кредитов и последующему их хищению", писал в ноябре 2018 года "Коммерсантъ".

Истец

Хлебников долгое время работал в энергетике: был первым зампредправления НП "АТС", гендиректором ЗАО "ЦДР ФОРЭМ", в 2005-2009 годы возглавлял ОГК-1. В 2009 году, через год после ликвидации РАО "ЕЭС России", Хлебников вслед за своим бывшим начальником Анатолием Чубайсом занялся продвижением нанотехнологий в России. Тогда он занял пост первого заместителя гендиректора по коммерческим вопросам АО "Холдинговая компания "Композит", которой руководил Леонид Меламед (бывший зампредправления РАО "ЕЭС").

В 2015 году Хлебников стал гендиректором "Композита", который совместно с "Роснано" реализовывал проект по созданию препрегов - новых композитных материалов на основе углеродных и минеральных волокон и нанонаполненных связующих. ХК "Композит" входило в одну группу с Роснано в период с 30 сентября 2014 года до 20 августа 2017 года, свидетельствует отчетность Роснано.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Хлебников по-прежнему является гендиректором ХК "Композит", а также с ноября 2018 года возглавляет ООО "Рэ-технологии", принадлежащее входящему в "Ростех" АО "НПО Пульсар". В 2018 году "Рэ-технологии" пытались принять участие в тендере ГБУ "ЕИРЦ Москвы" на право заключения договора на эксплуатацию и замену узлов учета тепловой энергии на сумму 37,27 млрд руб., однако заказчик отменил торги до завершения подачи заявок. 4 декабря 2018 года "Рэ-технологии" добились в ФАС признания действий ЕИРЦ Москвы незаконными.