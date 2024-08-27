Шойгу выразил озабоченность попытками радикалов вытеснить традиционный ислам и светские законы

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Попытки вытеснить светские законы и традиционный ислам радикальной идеологией вызывают особенную озабоченность, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"Особую озабоченность вызывают попытки внедрения в общественное сознание возможности применения норм шариата вместо светских законов, вытеснение традиционного ислама его радикальными течениями, формирование новых салафитских групп", - сказал Шойгу на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе.

По его словам, сохраняются противоречия внутри религиозных общин СКФО, обусловленные деструктивным влиянием зарубежных радикальных проповедников, а иногда и личными амбициями отдельных руководителей официальных религиозных организаций.

Шойгу отметил, что самое пристальное внимание стоит обратить на попытки стран Запада спровоцировать дезинтеграционные процессы на Северном Кавказе с использованием эмигрантских и националистических движений, а также скрывающихся за рубежом главарей бандформирований.

"Для эффективного противодействия указанным негативным тенденциям и проявлениям необходимы комплексные превентивные меры, обеспечивающие своевременное выявление и нейтрализацию угроз экстремизма и терроризма, недопущение распространения радикальных идей, предупреждение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений", - добавил он.