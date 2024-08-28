Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:38

Средства ПВО сбили украинский БПЛА в Россошанском районе Воронежской области

Жители двух населенных пунктов были временно эвакуированы

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО и РЭБ уничтожили БПЛА самолетного типа в Россошанском районе Воронежской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Россошанском районе был обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев.

Губернатор уточнил, что падение фрагментов беспилотника вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Детонации не последовало. Оперативные службы приняли решение о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов.

"Возгорание удалось ликвидировать местными силами. Обстановка стабилизировалась. Жители возвращаются в свои дома", - заключил Гусев.

Александр Гусев Воронежская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Досрочное голосование на выборах стартует в Курской области и Севастополе

Досрочное голосование на выборах стартует в Курской области и Севастополе

Акционеры Qiwi утвердили смену названия компании на NanduQ

Что произошло за день: вторник, 27 августа

Военная операция на Украине

Ранения за время эвакуации в Курской области получили 11 детей

В Москве и европейской части России до конца августа будет жарко

В Москве и европейской части России до конца августа будет жарко

Гросси заявил, что в районе Курской АЭС возникла опасность ядерного инцидента

ФАС возбудила дела против операторов "большой тройки" из-за Крыма

ФАС возбудила дела против операторов "большой тройки" из-за Крыма

Путин поручил астраханскому губернатору срочно заняться проблемой обмеления Каспия

Путин поручил астраханскому губернатору срочно заняться проблемой обмеления Каспия

Суд заочно арестовал двух бывших топ-менеджеров "Роснано" по делу о растрате

Россия и Китай обсуждают проект договора о неприменении первыми ядерного оружия

Россия и Китай обсуждают проект договора о неприменении первыми ядерного оружия
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });