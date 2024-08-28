Средства ПВО сбили украинский БПЛА в Россошанском районе Воронежской области

Жители двух населенных пунктов были временно эвакуированы

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО и РЭБ уничтожили БПЛА самолетного типа в Россошанском районе Воронежской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Россошанском районе был обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев.

Губернатор уточнил, что падение фрагментов беспилотника вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Детонации не последовало. Оперативные службы приняли решение о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов.

"Возгорание удалось ликвидировать местными силами. Обстановка стабилизировалась. Жители возвращаются в свои дома", - заключил Гусев.