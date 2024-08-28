Аэропорты Татарстана возобновили прием и отправку рейсов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Росавиация отменила временный запрет на прием и отправку авиарейсов международными аэропортами Казани и Нижнекамска, сообщила пресс-служба ведомства.

"В 12:30 по Москве ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли 10 воздушных судов - восемь, летевших в Казань, и два, следовавших в Нижнекамск", - говорится в сообщении.

Аэропорт Казани не работал с 7 часов утра по московскому времени, аэропорт "Бегишево" в Нижнекамске - с 9 утра.