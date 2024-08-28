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Хорошим свой достаток назвали 22% россиян

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Свое материальное положение как хорошее оценивают 22% россиян, около 60% называют свой достаток средним, недовольны им 20% сограждан, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что среди возрастных категорий чаще всех своим достатком довольны сограждане 18-30 лет (40%). Среди жителей различных населенных пунктов больше всего своим материальным положением довольны в Москве (36%), отмечают социологи.

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Жалуются на плохое материальное положение 20% россиян, свидетельствуют данные опроса. Чаще других своим нынешним достатком недовольны сограждане старше 60 лет (24%). Среди жителей различных населенных пунктов наиболее часто на свое материальное положение сетуют в городах и поселках городского типа с численностью населения менее 50 тыс. человек, отмечают в ФОМ.

По данным исследования, свой достаток как средний оценивают более половины россиян (56%), среди сограждан 46-60 лет этот показатель находится на уровне 59%, отмечают социологи. Согласно опросу, среди жителей различных населенных пунктов чаще всех так характеризуют свое материальное положение в городах с численностью населения от 250 тысяч до 1 млн человек.

По данным ФОМ, 2% россиян затрудняются что-либо сказать о своем достатке.

Опрос был проведен 9-11 августа среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ в 53 регионах.

ФОМ
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