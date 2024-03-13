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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Основания для повышения достатка в ближайший год видят для себя 29% россиян

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Более четверти россиян (29%) уверены, что имеют реальные основания рассчитывать на повышение уровня своего достатка в течение ближайшего года, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Результаты исследования, опубликованные в среду на сайте социологического центра, показывают, что среди возрастных категорий чаще всех улучшения материального положения ожидают сограждане 18-30 лет (48%). Среди жителей различных типов населенных пунктов наиболее оптимистично в этом плане настроены в городах с населением от миллиона человек (33%) и москвичи (30%), отмечают социологи.

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В свою очередь, согласно опросу, понижения своего достатка ждет каждый десятый (10%), среди сограждан 46-60 лет - каждый восьмой (12%). По данным ФОМ, среди различных типов населенных пунктов такие ожидания в наибольшей мере отмечаются в Москве (15%).

По данным опроса, более трети россиян (39%) полагают, что их материальное положение сохранится на нынешнем уровне, среди сограждан старше 60 лет так считает почти каждый второй (49%). Среди различных типов населенных пунктов такие ожидания в наибольшей мере относятся к жителям городов с численностью населения от 50 тыс. до 250 тыс. человек (42%).

По данным ФОМ, каждый пятый россиянин (22%) затрудняется предположить, как в течение ближайшего года может измениться его достаток.

Опрос был проведен 23-25 февраля 2024 года среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

ФОМ
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