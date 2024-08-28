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Случаи заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрированы в 22 регионах РФ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Случаи заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрированы в 22 регионах России, показатель заболеваемости на сегодняшний день превысил среднемноголетний показатель на 13%, сообщили в Роспотребнадзоре.

"На сегодняшний день лихорадка Западного Нила зарегистрирована в 22 регионах, при этом в большинстве субъектов регистрируются единичные случаи. Показатель заболеваемости на сегодняшний день составил 0,08 на 100 тыс. населения, что выше среднемноголетнего показателя на 13%. Группами риска по заболеванию являются люди с хроническими заболеваниями и люди старшего возраста", - сообщили журналистам в ведомстве.

В Роспотребнадзоре уточнили, что "в текущем сезоне наблюдается незначительное превышение среднемноголетнего уровня заболеваемости по стране", при этом, как уточнили в ведомстве, важным фактором увеличения выявляемости является то, что с прошлого года значительно усилилась работа в части мониторинговых исследований.

В РоссииРоспотребнадзор заявил о единичных случаях заражения лихорадкой Западного Нила в РФЧитать подробнее

В ведомстве добавили, что теплая погода является фактором, увеличивающим период жизнедеятельности кровососущих комаров, распространяющих заболевание.

"В основном лихорадка Западного Нила распространена в странах с жарким климатом, также эндемичными по данной инфекции считаются южные регионы России. Потепление климата способствует увеличению ареала обитания комара, способного переносить лихорадку, - сегодня они встречаются в Центральной части России и Поволжье", - добавили в Роспотребнадзоре.

Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь.

Роспотребнадзор
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