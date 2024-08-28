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В Москве рассчитывают на объективную оценку МАГАТЭ ситуации на Курской АЭС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объективно оценит ситуацию на Курской АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нужна объективная оценка обстановки со стороны МАГАТЭ, этот эффект необходим", - сказала она в среду на брифинге, комментируя недавний визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС по приглашению российской стороны.

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По словам Захаровой, "мы считаем, что в ходе своего визита на станцию господин Гросси руководствовался теми установками, которые озвучил наш президент". Дипломат напомнила, что ранее президент России Владимир Путин жестко оценил заявления о намерении ВСУ нанести удары по Курской АЭС и выразил надежду, что эксперты МАГАТЭ смогут произвести оценку обстановки на станции.

Захарова высказалась за то, чтобы "работа международной структуры отличалась объективностью, сбалансированностью и была нацелена на интересы мира, в данном случае мира как сохранения мирной обстановки, так и мира в географическом плане". "Потому что, как вы понимаете, у излучений и радиации границ нет, они визы себе не оформляют", - сказала дипломат.

МАГАТЭ МИД РФ Курская АЭС Рафаэль Гросси
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