Глава МАГАТЭ заявил, что обстановка вокруг ЗАЭС по-прежнему вызывает опасения

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается непростой, заявил в четверг глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Два года спустя после того, как я направил миссию агентства на крупнейшую атомную электростанцию Европы, миссия важна как никогда. Все недавние тревожные инциденты ясно показывают, что ситуация с ядерной безопасностью остается крайне проблематичной", - приводятся слова Гросси в заявлении МАГАТЭ.

"Команда МАГАТЭ на ЗАЭС продолжает слышать взрывы и другие проявления военной активности, иногда возле самой станции", - отмечается в документе.

В агентстве напомнили, что на следующей неделе Гросси посетит Украину для переговоров на высшем уровне, затем вновь - в пятый раз с 1 сентября 2022 года, когда на ЗАЭС появилась постоянная миссия МАГАТЭ - прибудет на ЗАЭС и оценит там обстановку.

Глава МАГАТЭ при этом подчеркнул, что необходимо любой ценой избежать ядерного инцидента, и что АЭС никогда не должны подвергаться атакам.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.