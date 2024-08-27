Гросси заявил, что в районе Курской АЭС возникла опасность ядерного инцидента

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В районе Курской АЭС возникла опасность ядерного инцидента, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он пояснил, что принял предложение президента РФ Владимира Путина посетить станцию, так как МАГАТЭ является международной организацией, которая по всему миру отвечает за обеспечение режима ядерной и энергетической безопасности атомных объектов.

Гросси заявил, что целью его приезда было "лично оценить ту обстановку, которая существует на Курской АЭС, и совместно со своими российскими коллегами найти какое-то решение сложившейся ситуации".

Гендиректор МАГАТЭ сообщил, что видел на территории Курской АЭС следы атак беспилотников.

"Особенностью Курской АЭС является то, что там эксплуатируются реакторы типа РБМК. РБМК по своей конструкции не имеет защитной оболочки, контейнмента, которой оснащены многие реакторы других типов в мире", - сказал он.

По словам Гросси, "отсутствие контейнмента означает, что активная зона реактора находится практически в обычном здании и очень уязвима для ударов артиллерии или ударов дронов".

"Не совсем правильно напрямую сравнивать Чернобыльскую и Курскую АЭС. Можно сказать, что на территории Курской АЭС работает реактор такого же типа, который не имеет специальной защиты. И, действительно, в случае попадания, в случае какого-то внешнего воздействия на активную зону этого реактора, произойдет ядерный инцидент, возможно, с выбросом радиации", - заявил Гросси.

Он сказал, что его приезд на Курскую АЭС связан с намерением не допустить ударов по станции.

"Исходя из того, что мне удалось увидеть сегодня на станции, я могу сказать, что станция эксплуатируется в режиме, очень близком к нормальному", - сказал Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ во вторник осмотрел Курскую АЭС и собирается посетить прилегающие к Курской АЭС территории.

После общения с журналистами Гросси отправится в Киев, где он рассчитывает поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.