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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:14

Для медиков, лечащих участников СВО в Курской области, введут соцвыплаты

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Правительство вводит выплаты для медицинских работников, которые оказывают помощь участникам СВО в Курской области, деньги начнут поступать уже с августа, сообщил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что такие социальные выплаты для медицинских работников уже были введены для медработников из ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Белгородской областей, они получают прибавку в зависимости от выполняемой работы и отработанного времени.

"Сегодня распространим также эту выплату на специалистов, которые трудятся в Курской области, где такая доплата уже с августа станет доступной для более, чем 2,5 тысяч человек, тех, кто делает все для сохранения жизни и здоровья наших защитников", - сказал Мишустин.

Премьер подчеркнул, что выделенные средства "должны доходить до людей без задержек". Соответствующий документ правительством уже подписан.

ДНР ЛНР Михаил Мишустин правительство Курская область СВО
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