Участникам СВО будут оказывать специализированную медпомощь вне очереди

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Участники СВО будут получать специализированную медицинскую помощь и реабилитацию вне очереди с 2025 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, медицинскую реабилитацию участники СВО будут получать во внеочередном порядке", - сказала Голикова во время совещания правительства в понедельник.

Она добавила, что программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи была дополнена в этом году отдельным разделом по оказанию медицинской помощи демобилизованным участникам СВО. По ее словам, в этих целях предусмотрен "проактивный порядок" оказания им первичной медико-санитарной помощи, проведение их диспансеризации с расширением перечня специалистов.

Программой предусмотрено, что если участник СВО нуждается в постоянном динамическом наблюдении со стороны медицинских работников и живет в отдалённом населённом пункте, то такое динамическое наблюдение может быть организовано с использованием телемедицинских технологий, отметила Голикова.

Предусмотрено приоритетное прохождение участниками СВО санаторно-курортного лечения. "Для этого регионы должны будут определить санаторно-курортные учреждения, подготовленные для нахождения в них участников специальной военной операции, в том числе и после протезирования", - пояснила Голикова.

Она сообщила, что финансовое обеспечение программы в рамках обязательного медицинского страхования увеличено более чем на 500 млрд рублей, или на 16,5%. "Это позволит нам нарастить объемы предоставляемой медицинской помощи и индексировать её стоимость", - пояснила вице-премьер.