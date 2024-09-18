Законопроекты о военном контракте с обвиняемыми прошли I чтение

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении два законопроекта о возможности в период мобилизации или в военное время заключать контракт с обвиняемыми, дела которых находятся в производстве суда первой или апелляционной инстанции.

Законопроект № 705033-8 предусматривает возможность приостановления судом производства по уголовному делу и последующего освобождения от уголовной ответственности подсудимых, в случае их призыва на военную службу в период мобилизации или в военное время в Вооруженные силы России, либо заключивших в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракт о прохождении военной службы в ВС.

Также приостановка судопроизводства возможна в отношении лиц, совершивших преступление в период прохождения военной службы в Вооруженных силах в период мобилизации, в период военного положения или в военное время.

Кроме этого, предусматривается распространение аналогичного правового механизма на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу.

Эти поправки вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс.

Второй законопроект (№ 708911-8), принятый Госдумой в первом чтении, предусматривает, что в период мобилизации, в период военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах может быть также заключен с отдельными категориями лиц, обвиняемых (подсудимых) на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции. В этом проекте поправки вносятся в закон "О воинской обязанности и военной службе".