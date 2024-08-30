Большинство детсадов Белгорода работает в формате дежурных групп

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Около 90% детских садов Белгорода в сентябре продолжат функционировать в режиме дежурных групп, сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на главу местной администрации Валентина Демидова.

"На сегодняшний день 70 учреждений дошкольного образования города Белгорода (87%) продолжают работать в режиме дежурных групп. Изменение формата работы зависит от оперативной обстановки и решений оперативного штаба Белгородской области, который уполномочен на принятие таких решений", - говорится в сообщении.

Количество групп и максимальная численность воспитанников, которые могут в них одновременно присутствовать, для каждого детского сада индивидуально.

"Учитываются имеющиеся условия конкретного учреждения, чтобы было можно организовать экстренное укрытие детей и сотрудников", - цитирует пресс-служба мэра города.

Отмечается, что все дети смогут посещать дошкольные образовательные учреждения только с письменного согласия родителей.

"Если ребенку необходимо место в дежурной группе, то родителю нужно обратиться к заведующей детского сада. Каждая семья рассматривается индивидуально", - поясняет пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в белгородских школах приграничной 20-километровой зоны в новом учебном году остается дистанционный формат обучения - это касается 113 школ в семи приграничных муниципалитетах. Еще в 437 образовательных учреждениях области, в том числе в Белгороде, будет очно-дистанционный формат обучения.

Территория Белгородской области, включая областной центр, с 12 марта подвергается интенсивным атакам с украинской стороны. Есть погибшие и пострадавшие. Жителей наиболее обстреливаемых территорий эвакуируют в пункты временного размещения. В целях безопасности детей вывозят в другие регионы РФ.