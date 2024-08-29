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Четыре населенных пункта в Белгородской области атакованы дронами

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Четыре села подверглись атаке украинских БПЛА, есть пострадавший, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале в четверг.

"В Ракитянском районе вблизи села Илёк-Кошары дрон атаковал комбайн. Ранен мужчина" - написал Гладков.

Кроме того, в результате атаки БПЛА в селе Теребрено пострадали два частных дома, были выбиты окна и повреждены заборы, а в коммерческом объекте повреждено остекление. В населенном пункте Березовка пострадало остекление частного объекта торговли.

"В Краснояружском районе в селе Теребрено в результате детонации FPV-дрона в двух частных домовладениях выбиты окна и посечены заборы. В одном коммерческом объекте повреждено остекление" - заявил губернатор.

В сообщении говорится, что село Тишанка Волоконовского района также подверглось обстрелу. Есть повреждения на линии электропередачи, без света остаются жители сёл Тишанка и Новое, хутора Григорьевка и Верный, Шаховка и Бочанка.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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