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Белгородские власти отселяют жителей четырех приграничных населенных пунктов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отселении жителей сел Пороз и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского городского округа.

"В связи с напряженной оперативной обстановкой приняли решение об отселении жителей сел Пороз и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского городского округа. Закрыли въезд в село Вязовое Краснояружского района. Устанавливаем блокпосты, попасть в этот населенный пункт можно будет только по разрешению администрации", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что будет выплачено по 15 тыс. рублей каждому жителю, прописанному в следующих населенных пунктах: село Солнцевка Белгородского района, села Пороз и Дроновка Грайворонского городского округа, село Старый хутор и хутор Павловка Валуйского городского округа и село Вязовое Краснояружского района.

Выплата в размере 150 тыс. рублей положена жителям, прописанным в следующих населенных пунктах: село Солнцевка Белгородского района, села Новопетровка, Старый Хутор, хутор Павловка Валуйского городского округа, села Безымено, Пороз, Дроновка, Новостроевка-Вторая, поселки Совхозный, Доброполье и Казачок Грайворонского городского округа, поселки Красное, Ленинский, Первомайский, хутора Мухин и Панков Шебекинского округа, уточнил Гладков.

"В 20-километровой зоне в приграничных муниципалитетах области все школы будут работать в дистанционном формате. Остальные, по результатам решений, которые приняли администрации школ совместно с родителями, будут работать в очном и очно-дистанционном формате. Контролирует процесс Министерство образования Белгородской области", - говорится в сообщении.

Белгородская область приграничье отселение
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