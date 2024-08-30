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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 23:14

Противовоздушная оборона уничтожила восемь беспилотников в Брянской области

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении средствами ПВО восьми беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией региона.

"В течение часа силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщил губернатор в своем телеграм канале.

Он добавил, что пострадавших нет и повреждения также отсутствуют.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Александр Богомаз Брянская область
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