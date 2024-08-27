Три человека ранены после атаки дронов на брянское село Курковичи

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный, сотрудник МЧС РФ и водитель пострадали в результате атаки украинских БПЛА на село Курковичи Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

"В результате террористической атаки ранения получили сотрудник пожарно-спасательной службы, Глава муниципального образования и водитель. Все они были доставлены в районную больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь", - написал губернатор в своем телеграм-канале во вторник.