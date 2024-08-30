Больше половины россиян уверены в необоснованности обвинений Дурову во Франции

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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В невиновности основателя Telegram Павла Дурова, которого во Франции обвинили в непротиводействии распространению через мессенджер преступного контента, не сомневаются 55% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в пятницу на сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что среди сограждан 18-24 лет такого мнения придерживаются 60% респондентов, среди участников опроса 25-34 лет эта доля составляет 62%.

В свою очередь, 3% россиян полагают, что Дуров "скорее виновен во всех преступлениях", еще каждый девятый (11%) считает основателя Telegram "скорее виновным в некоторых преступлениях", отмечают социологи.

Согласно опросу, около трети респондентов (31%) затрудняются что-либо сказать по данному поводу.

На вопрос социологов респондентам о том, известно ли им о Дурове, более трети (39%) ответили, что хорошо осведомлены о нем, в общих чертах и без подробностей знают о нем 40% сограждан, а каждый пятый (21%) ничего о нем не знает.

По данным ВЦИОМ, почти каждый третий респондент (31%), знающий об основателе Telegram, положительно относится к Дурову, противоположную позицию занимают 4% респондентов. О нейтральном отношении к Дурову говорят больше половины (59%), а оставшиеся 6% сограждан не могут определиться со своей позицией, отмечают социологи.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 27 августа среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Дуров был задержан в Париже по прилете из Баку 24 августа.

Дурову 28 августа было предъявлено обвинение в непротиводействии распространению через его мессенджер преступного контента.

Основателя Telegram освободили из-под стражи под залог в 5 млн евро при условии строгого судебного надзора, обязательства дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. Ему запрещено покидать французскую территорию.