Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:23

Дуров освобожден под залог в 5 млн евро, ему запрещено покидать Францию

Дуров освобожден под залог в 5 млн евро, ему запрещено покидать Францию
Судебный трибунал Парижа
Фото: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed/Anadolu via Getty Images

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Основателю Telegram Павлу Дурову во Франции предъявлено обвинение в непротиводействии распространению через мессенджер преступного контента, предприниматель освобожден под судебный надзор, сообщил в среду вечером телеканал France 24 со ссылкой на парижского прокурора.

Задержание Павла Дурова во Франции

Дуров выпущен под залог в 5 млн евро, ему запрещено покидать Францию, он обязан дважды в неделю отмечаться в полиции.

Основатель Telegram Павел Дуров был задержан во Франции 24 августа, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже. Согласно заявлению французской прокуратуры, Дурова подозревают в причастности к совершению 12 преступлений: все они связаны с использованием Telegram. В частности, упоминалось о проведении через него незаконных транзакций, использовании платформы мошенниками.

В среду также появились сообщения, что французские следователи собирают информацию в отношении Дурова по другому делу о якобы побоях, нанесенных бизнесменом одному из его сыновей 2017 года рождения.

Франция Павел Дуров Telegram
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

ВПП ООН приостановила передвижение сотрудников по сектору Газа

Что произошло за день: среда, 28 августа

США ввели санкции против израильской НПО из-за ситуации на Западном берегу Иордана

Задержание Павла Дурова во Франции

Павла Дурова доставили в парижский суд

Задержание Павла Дурова во Франции

В Швейцарии изучают иск женщины, обвинившей Дурова в насилии над их общим сыном

В Швейцарии изучают иск женщины, обвинившей Дурова в насилии над их общим сыном
Задержание Павла Дурова во Франции

Politico сообщило о розыске Николая Дурова по делу брата во Франции

Politico сообщило о розыске Николая Дурова по делу брата во Франции

Аргентина снижает налог на импорт с 17,5% до 7,5%

Аргентина снижает налог на импорт с 17,5% до 7,5%

Правительство Грузии предлагает объявить православие государственной религией

Правительство Грузии предлагает объявить православие государственной религией

Запуск корабля компании SpaceX с коммерческим экипажем перенесен из-за непогоды

Задержание Павла Дурова во Франции

Макрон в 2018 году предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж

Макрон в 2018 году предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });