Вступил в силу приговор экс-губернатору Белозерцеву и бывшему сенатору Шпигелю

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным приговор бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и председателю совета директоров ГК "Биотэк" Борису Шпигелю, получившим 12 и 11 лет колонии строгого режима за коррупцию, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Приговор Измайловского суда Москвы от 25 января 2024 года оставлен без изменений, апелляционные жалобы, поданные на приговор, - без удовлетворения", - сказал представитель суда.

Защита Белозерцева и Шпигеля настаивала не незаконности приговора и просила отменить его

Приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Измайловский суд приговорил Белозерцева и Шпигеля к 12 и 11 годам колонии строгого режима соответственно. Также фигурантам были назначены штрафы по 450 057 000 рублей каждому. Кроме того, Белозерцеву на десять лет запрещено занимать должности на государственной службе. Обоих осужденных суд лишил наград.

Белозерцев был признан виновным в получении особо крупной взятки и незаконный оборот оружия (ч. 6 ст. 290 УК, ч. 1 ст. 222 УК), Шпигелю - в даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК).

Руководителя компании "Фармация" Антона Колоскова суд приговорил к восьми годам шести месяцам колонии строгого режима со штрафом за дачу взятки. Жене Бориса Шпигеля - Евгении Шпигель суд назначил восемь с половиной лет колонии общего режима по обвинению в даче взятки.

Еще двоим подсудимым - водителю Белозерцева Геннадию Маркову и родственнику бывшего губернатора Федору Федотову - суд назначил по семь с половиной лет колонии строгого режима за посредничество при даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК).

Дело было рассмотрено в Москве по решению Верховного суда и по просьбе Генпрокуратуры, посчитавшей, что подсудимые сохранили влияние в Пензе, что может негативно сказаться на процессе.

Сами слушания первой инстанции проходили в СИЗО из-за состояния здоровья Шпигеля.

Согласно фабуле дела, с июня 2019 года по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его жены и Колоскова взятку в виде денег и наручных часов на общую сумму более 30 млн рублей. Кроме того, считает следствие, губернатор получил в безвозмездное пользование автомобиль представительского класса. Белозерцеву также было вменено незаконное приобретение пистолета Макарова и 96 патронов к нему, которые он хранил в своем служебном кабинете.

Белозерцев и Шпигель были задержаны в марте 2021 года и отправлены под арест в Москве. Оба не признали вину.

Как заявляли в Следственном комитете, в ходе расследования был наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 1,8 млрд рублей, в том числе на 61 объект недвижимого имущества Белозерцева и его родственников, а также более 3,5 тысячи редких произведений печати и живописи, изъятых у Шпигеля.