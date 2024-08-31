Глава Камчатского края сообщил, что облет территории не помог в поиске Ми-8

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Поиски с воздуха пропавшего вертолета Ми-8 на Камчатке не дали результатов, задействована наземная группировка спасателей, сообщил в субботу губернатор края Владимир Солодов.

"Непосредственно после (пропажи вертолета - ИФ) был произведен облет территории с вертолета, который результата не дал. В это время по маршруту уже наблюдалась низкая облачность", - сказал он в видеосообщении в своем телеграм-канале.

По его словам, наземная группировка спасателей двинулась с двух точек - с самого Вачкажца и из района поселка Николаевка. Основные усилия сейчас сосредоточены на обследовании реки Быстрая, вдоль которой должен был двигаться вертолет.

"Спасательная операция продолжается. Несмотря на темное время суток и ухудшающиеся условия будет проводиться, пока не будет риска для здоровья спасателей", - добавил губернатор.

Как сообщалось, начаты поиски вертолета Ми-8, который следовал по маршруту вулкан Вачкажец - село Николаевка. В назначенное время в пункте назначения вертолет не приземлился, на связь не выходит.

По предварительным данным, на борту находятся 3 члена экипажа и 19 пассажиров. Вертолет принадлежит авиакомпании "Витязь-Аэро".