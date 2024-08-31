Город Шебекино обстрелян ВСУ четвертый раз за день

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Город Шебекино Белгородской области в субботу вечером вновь подвергся обстрелу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В четвертый раз за день город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. По предварительным данным, обошлось без пострадавших", - написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, в результате прямого попадания снаряда повреждено коммерческое здание, посечен осколками автомобиль, произошло возгорание сухой травы. Есть повреждения на линии электропередачи - жители нескольких улиц и частично села Новая Таволжанка временно остались без света.

Ранее в субботу при обстрелах в Шебекино были ранены три человека, повреждены многоквартирные дома, коммерческие объекты.