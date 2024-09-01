Поиски вертолета с туристами продолжаются на Камчатке

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - На Камчатке продолжаются поиски пропавшего в Елизовском районе вертолета Ми8-Т, спасатели следуют разными маршрутами к предполагаемому месту пропажи воздушного судна, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону в воскресенье.

Группа спасателей от Камчатского спасательного центра МЧС России, проводившая наземный поиск со стороны вулкана Вачкажец, продолжила свое движение после вынужденного ночлега в районе озера Тахколоч. Группировка была усилена.

"Спасатели сводной группы поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" и егерей на квадроциклах и высокопроходимой технике продолжили поиски по другому маршруту. Также со стороны села Николаевка в помощь спасателям выдвинулись волонтеры на квадроциклах. Всего в наземном поиске задействовано более 40 человек", - сказано в сообщении.

В субботу в светлое время суток поиски проводились также бортом компании-владельца пропавшего судна. В готовности по погодным условиям находится авиация МЧС России со спасателями на бору.

В настоящее время на территорию Камчатского края начал оказывать влияние циклон, наблюдаются плотный туман и умеренный дождь.

Как сообщалось, вертолет Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро" совершал перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, но в назначенное время экипаж не вышел на связь. По предварительным данным, на борту находятся 22 человека - 19 пассажиров и три члена экипажа.