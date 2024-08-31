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МЧС сообщило о плохих условиях для привлечения авиации к поиску Ми-8 на Камчатке

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Погодные условия на Камчатке не позволяют привлечь авиацию к поиску пропавшего вертолета Ми-8, на борту которого находятся 22 человека, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"На данный момент привлечение авиации в районе поиска невозможно из-за подходящего циклона, наблюдается плотный туман", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что группировка усилена краевыми спасателями, в готовности к вылету также находится вертолет Ми-8 МЧС России.

В связи с пропажей вертолета Ми-8Т на базе телефона доверия Главного управления МЧС России по Камчатскому краю работает "горячая линия", номер телефона: 8 (4152) 30-10-99.

В субботу вертолет Ми-8Т совершал перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, но в назначенное время (около 07:15 по Москве) экипаж вертолета не вышел на связь. На борту воздушного судна могут находиться 22 человека: три члена экипажа и 19 туристов.

Вертолет принадлежит авиакомпании "Витязь-Аэро".

МЧС РФ Камчатка
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