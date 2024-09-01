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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

МЧС усилило группировку по поиску вертолета с туристами на Камчатке

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Более 60 человек и 15 единиц техники задействованы в поиске пропавшего в субботу на Камчатке вертолета Ми-8Т, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

"Всего в наземном поиске задействовано более 60 человек и 15 единиц техники. В готовность приведена авиация МЧС России", - сказано в сообщении.

Поиск ведут семь пеших групп. В их числе спасатели Камчатского спасательного центра ведомства, поисково-спасательных отрядов МЧС РФ и КГКУ "ЦОД", спасатели региональной поисково-спасательной базы, егери лесного хозяйства и волонтеры.

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Обследуется район предполагаемого местонахождения вертолета. Местность гористая, труднодоступная, с резкими перепадами высот. Поиски осложняются плохой видимостью, сильными осадками и ветром, обусловленными действием циклона, отмечают в камчатском главке.

Как сообщалось, вертолет Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро" совершал перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, но в назначенное время экипаж не вышел на связь. По предварительным данным, на борту находятся 22 человека - 19 пассажиров и три члена экипажа.

Возбуждено дело по факту утраты связи с вертолетом по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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