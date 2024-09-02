Около 20% жителей Курской области досрочно проголосовали на выборах

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - На выборах в Курской области досрочно проголосовали почти 20% избирателей, сообщил в понедельник облизбирком.

"В Курской области, по предварительным данным, за пять дней досрочного голосования (28 - 1 сентября) более 19% избирателей приняли участие в голосовании на выборах губернатора и в органы местного самоуправления. Жители голосуют как на избирательных участках, так и вне помещения для голосования. Все избирательные комиссии работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

18 временных избирательных комиссий работают в пунктах временного размещения граждан, 21 экстерриториальный избирательный участок работает в 14 регионах с 30 августа.

В настоящее время более 71 тысячи избирателей зарегистрировались на дистанционное электронное голосование, это 8% от числа избирателей. Более 2 тысяч избирателей подали заявления для голосования по месту нахождения.

Досрочное голосование проводится с 28 августа до 5 сентября. Основные дни голосования 6-8 сентября.

В Курской области проходят выборы губернатора Курской области и муниципальные избирательные кампании. На должность главы региона претендуют врио губернатора региона Алексей Смирнов ("Единая Россия"), депутаты Курской облдумы Алексей Бобовников (КПРФ), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Алексей Томанов (ЛДПР).