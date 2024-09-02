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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

РФ и Иран вскоре завершат подготовку к подписанию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Москва и Тегеран в самое ближайшее время завершат подготовку к подписанию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Символично, что в самое ближайшее время мы должны завершить окончательно подготовку, - там остались уже технические детали, - подготовку нового межгосударственного договора о всеобъемлющем партнерстве между Россией и Ираном. И это будет символическим шагом в наших отношениях с новым иранским руководством", - сказал он, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Отношения быстро развиваются, есть очень много проектов, включая проекты, которые являются частью одного из наиболее перспективных логистических маршрутов. Это "Север-Юг", коридор, который позволяет из Петербурга выйти сразу в Персидский залив, далее в Индийский океан. Это сокращает значительно и время в пути, и затраты на транспортировку. Так что всего не перечислишь", - сказал Лавров.

Он добавил: "И, конечно, каспийское сотрудничество. Мы являемся прибрежными странами, и это тоже очень важная сфера нашего взаимодействия".

"Помимо того, что масса двусторонних проектов уже работает, - и атомная электростанция, и другие инвестиционные совместные проекты. Я считаю, что цифры, которые характеризуют рост товарооборота и объем инвестиций, они говорят сами за себя. Постоянно эти цифры повышаются. Так что у нас светлое будущее", - резюмировал Лавров.

МИД РФ Иран Сергей Лавров
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