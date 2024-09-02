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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Песков подтвердил интерес Турции к вступлению в БРИКС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Турция проявляет интерес к вступлению в БРИКС, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, действительно Турция проявляет интерес к вступлению в БРИКС, они заявляли об этом давно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, подала ли Анкара заявку на вступление в это объединение.

Ранее в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что власти Турции подали официальную заявку на вступление в межгосударственное объединение БРИКС.

Данное решение отражает стремление Турции развивать отношения для продвижения многополярного мира, оставаясь при этом членом НАТО, пояснили источники Bloomberg.

По их словам, в Анкаре полагают, что "геополитический центр притяжения смещается от стран с развитой экономикой". Источники заявили, что шаг Анкары вызван также разногласиями с другими членами НАТО из-за стремления Турции поддерживать отношения с Россией после начала кризиса на Украине в 2022 г. Кроме того, власти Турции не устраивает отсутствие прогресса в связи с поданной ранее заявкой на вступление в ЕС.

Также, по информации собеседников агентства, турецкие власти считают, что вступление в БРИКС позволит улучшить экономические отношения с РФ и КНР, стать торговым посредником между ЕС и Азией. Анкара также рассчитывает стать хабом для экспорта газа из России и Центральной Азии.

В МИД Турции и администрации президента эту информацию подтверждать не стали.

Дмитрий Песков БРИКС Турция
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