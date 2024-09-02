Bloomberg сообщил, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Власти Турции подали официальную заявку на вступление в межгосударственное объединение БРИКС, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Турция сделала формальный запрос на вступление в БРИКС - группу развивающихся стран, поскольку она хочет усилить глобальное влияние и укрепить новые связи помимо традиционных западных союзников, заявили люди, знакомые с темой", - информирует агентство.

Данное решение отражает стремление Турции развивать отношения для продвижения многополярного мира, оставаясь при этом членом НАТО, пояснили источники Bloomberg.

Они уточнили, что в Анкаре полагают: "геополитический центр притяжения смещается от стран с развитой экономикой". Кроме того, источники заявили, что данный шаг вызван также разногласиями с другими членами НАТО из-за стремления Турции поддерживать отношения с Россией после начала кризиса на Украине в 2022 году. Помимо этого, власти Турции не устраивает отсутствие прогресса в связи с поданной ранее заявкой на вступление в ЕС.

Также собеседники агентства заявили, что турецкие власти полагают: вступление в БРИКС позволит улучшить экономические отношения с РФ и КНР, стать торговым посредником между ЕС и Азией. Турция также рассчитывает стать хабом для экспорта газа из России и Центральной Азии.

В МИД Турции и администрации президента эту информацию подтверждать не стали.

Ранее Анкара уже изъявляла желание присоединиться к БРИКС. "Турция может стать сильной, процветающей и влиятельной страной, если наладит отношения и с Востоком, и с Западом" - отмечал ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган.