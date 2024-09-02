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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Финансовый директор РФС погиб в результате крушения вертолета Ми-8Т

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин погиб в результате крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке, сообщили в РФС.

"Финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин вместе с женой погибли при крушении вертолtта на Камчатке 31 августа. На борту были 22 человека. Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении на сайте организации.

Замятин занимал пост финансового директора РФС с июня 2020 года.

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Вертолет Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро" разбился 31 августа возле горного массива Вачкажец, недалеко от поселка Николаевка Елизовского района. На борту находились 22 человека: три члена экипажа, а также 19 пассажиров - туристов, гидов и сопровождающих из Камчатского и Пермского краев, Москвы, Липецкой и Амурской областей, Удмуртии и Бурятии. Никто не выжил. Тела всех погибших найдены. Поисковая операция на месте трагедии завершена.

3 сентября на Камчатке объявлено днем траура по жертвам авиакатастрофы.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР расследует дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ведомство рассматривает две основные версии крушения вертолета: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.

Причины крушения вертолета также устанавливает Межгосударственный авиационный комитет.

Вачкажец - горный массив на юге Камчатки. Наивысшая точка - гора Вачкажец высотой 1556 м над уровнем моря, расположен в 80 км к западу от Петропавловска-Камчатского. Памятник природы регионального значения.

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