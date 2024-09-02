Тела всех жертв авиакатастрофы на Камчатке найдены

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Поисковая операция на месте крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке завершилась, найдены тела всех погибших, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев в понедельник.

"Обнаружены и переданы органам СМЭ (судебно-медицинской экспертизы - ИФ) все тела погибших. Поисково-спасательная операция завершена", - написал Лебедев на своей странице в социальных сетях.

3 сентября на Камчатке объявлено днем траура по жертвам авиакатастрофы.

Родственники погибших прилетят на Камчатку в понедельник. Расходы по транспортировке тел возьмут на себя авиакомпания "Витязь-Аэро" и страховые компании.

Как сообщалось, 31 августа вертолет Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро" совершал перелет с площадки в районе горного массива Вачкажец на площадку в поселке Николаевка Елизовского района, но в назначенное время экипаж не вышел на связь. По предварительным данным, на борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа.

В воскресенье пресс-служба МЧС РФ сообщила, что обломки пропавшего обнаружены на высоте 900 м рядом с местом, где ранее экипаж выходил на связь. Ранее там нашли 18 тел.

В штабе по ликвидации последствий катастрофы считают, что вертолет мог разбиться из-за ошибки пилота, который, возможно, в тумане не заметил сопку и задел ее склон. Также будет рассмотрена версия отказа техники, однако она пока не считается основной.