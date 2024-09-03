Авиакомпания "Витязь-Аэро" попала под проверку после крушения вертолета с туристами

Фото: сайт правительства Камчатского края

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Федеральные структуры начали проверку камчатской авиакомпании "Витязь-Аэро", чей вертолет Ми-8Т с туристами разбился на юге полуострова, сообщается на сайте правительства Камчатского края во вторник.

"Основное внимание будет уделено подготовке летных экипажей, а также выполнению рекомендаций, которые были даны Росавиацией и Ространснадзором после катастрофы 2021 года", - приводятся в сообщении слова Кристины Бывалиной, заместителя начальника управления - начальника отдела расследования и профилактики авиационных событий Росавиации.

В свою очередь, первый заместитель председателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Виктор Сороченко сообщил, что найденные на месте авиакатастрофы "черные ящики" сильно повреждены.

"На месте происшествия обнаружены аварийные регистраторы, из-за воздействия нагрузок они имеют механические повреждения и в ближайшее время будут доставлены в Межгосударственный авиационный комитет для снятия информации и ее восстановления. В дальнейшем будет проведен детальный анализ полученной информации", - пояснил Сороченко.

Первый зампредседателя МАК отметил, что комиссия проанализирует организацию полета разбившегося Ми-8Т, все виды обеспечения выполнения полета, состояние работоспособности авиационной техники, оценит уровень подготовки экипажа.

"Также будет изучено состояние метеоусловий и оценка их влияния на авиационное происшествие", - сказал Сороченко.

Вертолет Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро" разбился 31 августа возле горного массива Вачкажец, недалеко от поселка Николаевка Елизовского района. На борту находились 22 человека: три члена экипажа, а также 19 пассажиров - туристов, гидов и сопровождающих из Камчатского и Пермского краев, Москвы, Липецкой и Амурской областей, Удмуртии и Бурятии. Никто не выжил. Тела всех погибших найдены.

3 сентября на Камчатке объявлено днем траура по жертвам авиакатастрофы.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР расследует дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ведомство рассматривает две основные версии крушения вертолета: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.

Причины крушения вертолета также устанавливает Межгосударственный авиационный комитет.

Вачкажец - горный массив на юге Камчатки. Наивысшая точка - гора Вачкажец высотой 1556 м над уровнем моря, она расположена в 80 км к западу от Петропавловска-Камчатского. Вачкажец является памятником природы регионального значения.

Предыдущая авиакатастрофа с вертолетом камчатской авиакомпании "Витязь-Аэро" произошла 12 августа 2021 года. Тогда Ми-8Т с группой туристов на борту упал в Курильское озеро. Погибли восемь человек. В тот день в районе трагедии был сильный туман.