Неисправность двигателя могла привести к жесткой посадке вертолета в Приангарье

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - По предварительным данным, вертолет авиакомпании "Баргузин" совершил жесткую посадку во вторник в Иркутской области из-за неисправности двигателя, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

"Предварительно, причиной стала неисправность двигателя. Проводится проверка", - написал Кобзев.

По его информации, вертолет сел в 26 км от поселка Раздолье Усольского района.

Ранее сообщалось, что воздушное судно приземлилось в 8 км от этого населенного пункта.

Связь с вертолетом Ми-171 (первоначально сообщалось, что инцидент произошел с Ми-8) пропала около 14:30 по местному времени (9:30 по Москве), через 26 минут после вылета из Иркутска. Экипаж выполнял санитарный рейс в Орлик (Бурятия). На борту находились четыре члена экипажа и два медработника. Двое пассажиров пострадали.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР и Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводят проверки в связи с инцидентом.