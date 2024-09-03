Следствие попросило об аресте замкомандующего Ленинградским военным округом

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - 235-й гарнизонный военный суд зарегистрировал ходатайство следствия об аресте заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛВО) по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова, задержанного по уголовному делу о получении особо крупной взятки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Ходатайство будет рассмотрено судом в ближайшее время.

О его задержании стало известно 2 сентября.

По данным следствия, Муминджанов, будучи в должности руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны и отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил РФ, способствовал заключению контрактов с коммерческими организациями на поставку обмундирования в войска, в том числе в зону проведения специальной военной операции, на сумму более 1,5 млрд руб.

Валерий Муминджанов был задержан по подозрению в получении от коммерсантов взятки в размере 20 млн рублей за поставки в войска обмундирования.

Ленинградский военный округ, где до задержания служил Муминджанов, был воссоздан указом президента РФ в 2024 году.